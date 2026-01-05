España denuncia ante la ONU un "precedente muy preocupante" para la paz

El embajador de España ante la ONU, Héctor Gómez Hernández, se expresó en este sentido con motivo de la reunión urgente del Consejo de Seguridad sobre la operación militar de EE.UU. en Venezuela del sábado pasado.

Subrayó la "profunda preocupación" de España por lo ocurrido en Venezuela y citó al secretario general de la ONU, António Guterres, para decir que constituye un "precedente muy preocupante con implicaciones para la región y para el mundo".

"El respeto a los principios de la carta de Naciones Unidas, en particular a la soberanía integridad territorial de los Estados y a la prohibición del uso y amenaza de la fuerza es indispensable para garantizar la convivencia internacional", apuntó Gómez Hernández.

Por eso, España defiende la vigencia de un orden internacional "basado en reglas" y el arreglo pacífico de las controversias, conforme a la Carta de las Naciones Unidas.

"Consideramos que estas acciones constituyen un precedente muy preocupante para la paz y la seguridad regional, y recordamos que los recursos naturales del país son parte de su soberanía", añadió en esta línea.

España, dijo su embajador ante la ONU, está de acuerdo con que la lucha contra el crimen organizado en la región es "una prioridad", pero "solo puede hacerse mediante la cooperación internacional".

Las fuerzas norteamericanas apresaron el sábado a Nicolás Maduro para llevarlo a EE. UU. acusado de narcotráfico y otros delitos, y han bombardeado últimamente varias embarcaciones en el mar Caribe como sospechosas de transportar droga.

Aseguró que España quiere trabajar por la paz, la estabilidad, la democracia, el progreso, y la justicia social en Venezuela, pero eso no puede venir impuesto por la fuerza, advirtió.

"Solo puede venir a través de un diálogo extenso entre venezolanos, con una solución venezolana pacífica y democrática que sea la voz del pueblo venezolano la que marque el destino de Venezuela".

El embajador recordó que el Gobierno español no reconoció el resultado oficial de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela en julio de 2024, que dio el triunfo a Maduro entre denuncias de "fraude masivo" por parte de la oposición; y ha sido "contundente su condena de cualquier violación y amenaza a los derechos humanos".

También ha dado "protección" a aquellos líderes opositores que han sido perseguidos y ha mostrado un "firme rechazo" a cualquier conducta antidemocrática y abuso contra la ciudadanía. Pero esta condena solo puede ejercerse desde el respeto de legalidad internacional, indició Gómez Hernández.

"España trabajará por unir a los venezolanos y venezolanas y apuesta por el diálogo y la paz, porque la fuerza jamás trae más democracia", remató.