Mundo
05 de enero de 2026 - 14:35

Francia advierte que operación militar de EEUU "afecta negativamente a paz internacional"

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2411

Nueva York, 5 ene (EFE).- Francia advirtió este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la "operación militar" de Estados Unidos de captura del presidente Nicolás Maduro "afecta negativamente a la paz y seguridad internacional", a la vez que exhortó una transición "pacífica y democrática" para que el pueblo venezolano vuelva a ser "soberano".

Por EFE

El representante adjunto de Francia ante la ONU, Jay Dharmadhikari, describió la captura estadounidense del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, como una operación militar "contraria al no recurso de la fuerza para la solución pacífica de las controversias" .

Dharmadhikari aseguró que EE.UU. vulneró los principios de paz y seguridad internacional de la carta de la Naciones Unidas y recordó que estos valores "se deben mantener".

En su intervención, el diplomático francés criticó con dureza el Gobierno de Nicolás Maduro, y señaló que el pueblo venezolano "vive desde hace demasiados años en crisis política, con voces disidentes, de la oposición y de la sociedad civil reprimidas".

El representante francés describió que el derecho a voto del pueblo venezolano estaba "confiscado" por Maduro, que llevó a cabo procesos electorales "trufados de numerosas irregularidades y sin transparencia".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La transición de ahora debe ser pacífica y democrática, y se debe respetar al pueblo venezolano, que es soberano, para que recupere la libertad de expresión en beneficio de sus ciudadanos", concluyó.