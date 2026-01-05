Francia advierte que operación militar de EEUU "afecta negativamente a paz internacional"

El representante adjunto de Francia ante la ONU, Jay Dharmadhikari, describió la captura estadounidense del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, como una operación militar "contraria al no recurso de la fuerza para la solución pacífica de las controversias" .
Dharmadhikari aseguró que EE.UU. vulneró los principios de paz y seguridad internacional de la carta de la Naciones Unidas y recordó que estos valores "se deben mantener".
En su intervención, el diplomático francés criticó con dureza el Gobierno de Nicolás Maduro, y señaló que el pueblo venezolano "vive desde hace demasiados años en crisis política, con voces disidentes, de la oposición y de la sociedad civil reprimidas".
El representante francés describió que el derecho a voto del pueblo venezolano estaba "confiscado" por Maduro, que llevó a cabo procesos electorales "trufados de numerosas irregularidades y sin transparencia".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
"La transición de ahora debe ser pacífica y democrática, y se debe respetar al pueblo venezolano, que es soberano, para que recupere la libertad de expresión en beneficio de sus ciudadanos", concluyó.