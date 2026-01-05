Francia advierte que operación militar de EEUU "afecta negativamente a paz internacional"

Nueva York, 5 ene (EFE).- Francia advirtió este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la "operación militar" de Estados Unidos de captura del presidente Nicolás Maduro "afecta negativamente a la paz y seguridad internacional", a la vez que exhortó una transición "pacífica y democrática" para que el pueblo venezolano vuelva a ser "soberano".