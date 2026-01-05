Francia subraya que Groenlandia pertenece a los groenlandeses y a los daneses

"Las fronteras no pueden modificarse por la fuerza o por la amenaza del empleo de la fuerza", señaló Pascal Confavreux en declaraciones a la emisora France Info.

El portavoz francés, que mostró su "plena solidaridad" con Dinamarca, recordó las declaraciones de su primera ministra, Mette Frederiksen, que pedía que cesaran las amenazas contra el que es "un aliado de la OTAN" y que además tiene un acuerdo con Washington que "ya permite a Estados Unidos tener acceso a Groenlandia".

Confavreux insistió en que "no nos podemos resolver a esta vuelta de la ley del más fuerte" en las relaciones internacionales.

Y también en que hay que sacar las consecuencias de esa posición de Estados Unidos y eso significa dotarse de "una economía fuerte", "una defensa potente" y que "la Unión Europea tenga un papel geoestratégico".

