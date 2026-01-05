Francia y Siria abordan necesidad de que Damasco alcance acuerdos de seguridad con Israel

En su encuentro en París, Barrot y Al Shaibani, "destacaron la importancia de trabajar por el restablecimiento de una Siria estable, unificada y soberana" y, en este sentido, "abordaron la necesidad de alcanzar acuerdos de seguridad con Israel en el sur de Siria", según manifestó el Ministerio de Exteriores francés en un comunicado.

Siria confirmó que una delegación encabezada por Al Shaibani, participó hoy en París en una nueva ronda de negociaciones con la parte israelí, mediada por Estados Unidos, para abordar la retirada de las fuerzas israelíes de posiciones ocupadas en el país árabe, informó la agencia oficial de noticias siria, SANA.

Al margen de este asunto, los jefes de las diplomacias de Francia y Siria también abordaron el progreso de las negociaciones entre las autoridades de transición y las Fuerzas Democráticas Sirias con miras a la plena implementación del acuerdo del 10 de marzo de 2025, por el que los kurdos del noreste de Siria acordaron integrarse al nuevo gobierno.

En este sentido, Barrot reiteró el apoyo de Francia a una transición que se lleve a cabo respetando a todos los segmentos de la sociedad siria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y expresó el pleno apoyo de Francia a los esfuerzos de las autoridades de transición sirias para investigar a fondo las "atrocidades" cometidas contra la población civil en la costa y en la localidad de Suwayda, habitada principalmente por drusos, los pasados ​​marzo y julio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el Ministerio de Exteriores galo, esta reunión entre Barrot y Al Shaibani brindó además la oportunidad de debatir el fortalecimiento de la relación bilateral entre sus países en apoyo a la estabilización de la nueva Siria, tras el viaje del ministro francés a Damasco en enero de 2025 y la visita del presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, a París en abril del mismo año.

Por otra parte, Barrot celebró la decisión de Siria de unirse a la coalición internacional contra el Estado Islámico. En este sentido, elogió la operación contra posiciones el grupo terrorista en el país llevada a cabo el pasado día 3, conjuntamente con el Reino Unido y la Autoridad de Transición Siria.

El ministro francés también enfatizó el deseo de Francia de contribuir a la recuperación económica y el desarrollo de Siria, al tiempo que acogió con satisfacción el levantamiento de las sanciones estadounidenses al país y reafirmó la disposición de París a apoyar el regreso de las empresas francesas a Siria.