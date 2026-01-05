Frederiksen dice que "todo se acabará" si EE. UU. ataca Groenlandia

"Si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará. Incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial", dijo la mandataria danesa en una entrevista con la cadena TV2.

Frederiksen reiteró su expectativa de que todos -y en particular los aliados de Dinamarca- respeten las fronteras existentes y subrayó que no se tolerarían amenazas por parte de Washington.

"No aceptaremos una situación en la que Groenlandia y nosotros seamos amenazados de esta manera", remachó.

La primera ministra destacó que se toma en serio las intenciones de Trump, pero que hace todo lo posible para que todo termine bien. "Creo en la democracia y en el orden internacional basado en normas", subrayó.

Frederiksen indicó en este sentido que no está "nerviosa", pero que tampoco es "ingenua" con respecto a la posibilidad de que Washington actúe para imponer sus intereses.

Además, subrayó una vez más que no es cierto que Dinamarca no esté haciendo lo suficiente por la seguridad en el Ártico, un fin al que se han destinado casi 90.000 millones de coronas danesas (12.050 millones de euros).

La Comisión Europea (CE) y varios jefes de Estado y de Gobierno de Europa mostraron este lunes su apoyo a Dinamarca después de que Trump insistiese el domingo en la necesidad de hacerse, por motivos de seguridad, con Groenlandia, una isla que es un territorio autónomo danés.

"No quiero hablar de Groenlandia. Hablemos de Venezuela, Rusia, Ucrania... Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días", dijo inicialmente en el avión presidencial Trump, para luego resaltar su valor estratégico.

El presidente estadounidense aseguró que Groenlandia está rodeada de barcos rusos y chinos "por todas partes" y que Dinamarca "no va a ser capaz" de garantizar su seguridad. FE