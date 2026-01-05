FundéuRAE: 90 años del fallecimiento de Valle-Inclán, claves de redacción

1. “90.º aniversario” y “XC aniversario”En representación del ordinal correspondiente al aniversario del fallecimiento, puede emplearse “XC” o “90.º”, este último con punto y letra volada, que puede leerse como “nonagésimo” o “noventa aniversario”.

2. “Valle-Inclán”, pero “valleinclanesco”En el nombre de este escritor se emplea guion (“Valle-Inclán”); sin embargo, el adjetivo derivado para aludir a lo relacionado con él o con su obra, así como con lo que tiene rasgos de esta, se escribe en una sola palabra y sin guion: “valleinclanesco”.

3. La “generación del 98”, con minúsculaEn las expresiones que designan generaciones artísticas, el sustantivo genérico se escribe con minúscula: “generación del 98”. En caso de escribir el número con letras, este también se representa con minúscula (“generación del noventa y ocho”).

4. “Noventayochista” y “noventaiochista”, ambas válidasPara aludir a su condición de miembro de la generación del 98, puede emplearse el derivado “noventayochista”, mayoritario en el uso, o también “noventaiochista”, con “i” en lugar de “y”. Se aplica lo mismo a “noventayochismo” y “noventaiochismo”.

5. El movimiento del “modernismo”, con minúsculaLas denominaciones de estilos, movimientos y escuelas de disciplinas concretas que no identifican grandes periodos se escriben con minúscula, como ocurre con “modernismo”.

6. “Esperpento”, sin comillas ni cursivaUna de las acepciones del diccionario académico de la voz “esperpento” es ‘concepción literaria creada por Ramón M.ª del Valle-Inclán hacia 1920, en la que se deforma la realidad acentuando sus rasgos grotescos’. No necesita destacarse ni con comillas ni con cursiva. Lo mismo cabe decir de voces derivadas, como “esperpéntico” o “esperpentismo”.

7. Títulos de obras de creación, escritura adecuadaLo indicado es marcar con cursiva el nombre de las obras de creación, reservando la mayúscula para la primera palabra y los nombres propios que pudieran incluirse: “Luces de bohemia”, “Sonata de otoño”, “Tirano Banderas”...

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.