Grandes comercializadoras de soja dejan el pacto contra la deforestación en la Amazonía

El anuncio se produjo cuatro días después de la entrada en vigor de una ley del gobierno regional de Mato Grosso (oeste de Brasil) que veta la concesión de incentivos fiscales a las empresas signatarias de la llamada Moratoria de la Soja.

La Moratoria es un acuerdo voluntario firmado en 2006 por las comercializadoras del grano que impide la compra de soja producida en fincas en la Amazonía desforestadas después de 2008.

Las organizaciones ecologistas consideran que el instrumento ha sido clave para la preservación de la mayor selva tropical del mundo en las últimas dos décadas.

La salida de la Abiove pone en jaque el acuerdo debido a que la patronal incluye las principales comercializadoras de soja de Brasil, el mayor productor y exportador mundial de la oleaginosa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De la Abiove también forman parte la multinacional brasileña JBS, mayor procesadora de carne animal del mundo, y la comercializadora china Cofco, importante abastecedora de China.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Moratoria de la Soja es blanco de críticas de los agricultores que se oponen a las restricciones de sus productos por motivos ambientales y que encontraron un aliado en la gobernación de Mato Grosso, un importante productor de la oleaginosa.

La polémica ley de Mato Grosso, sin embargo, está en la mira de la Corte Suprema de Brasil, que analiza la constitucionalidad de la medida y que llegó a suspender provisionalmente los efectos de la legislación.

La entrada en vigor de la medida y la decisión de la Abiove de abandonar la Moratoria fue festejada por el gobernador de Mato Grosso, Mauro Mendes, para quien las exigencias ambientales provocan pérdidas para los agricultores.

Las organizaciones ecologistas, por su parte, criticaron a los miembros de la Abiove por abandonar la Moratoria y poner en riesgo la Amazonía.

"Al anunciar su salida del acuerdo, la Abiove renuncia a un compromiso que ayudó a reducir la deforestación en la Amazonía. Se trata de una decisión empresarial y no del cumplimiento de una exigencia legal. Ninguna ley las obliga a abandonar la Moratoria", aseguró Greenpeace en un comunicado.

Para WWF Brasil, la decisión de Abiove constituye "un retroceso grave e injustificable" y debilita uno de los instrumentes más eficaces en el combate a la deforestación en Brasil.

La misma organización considera que la decisión puede perjudicar a los propios productores rurales, ya que el aumento de la devastación puede alterar el régimen de lluvias y llevar a importadores de otros países a vetar la compra de soja brasileña.

Según los ecologistas, la deforestación en la Amazonía se redujo un 69 % entre 2009 y 2022 gracias en parte a la Moratoria de la Soja, lo que no impidió que la producción de soja en la región registrara en ese período un crecimiento del 344 %.

Para el Instituto de Pesquisa Ambiental de la Amazonía (Ipam), el fin del acuerdo voluntario puede provocar un aumento del 30 % en la deforestación hasta 2045 y poner en riesgo la meta que se impuso el Gobierno brasileño de eliminar la deforestación ilegal hasta 2030.