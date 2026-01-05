Guanyu Zhou será piloto reserva en el debut de Cadillac en Fórmula 1

Zhou, de 26 años, se une al equipo de F1 de Cadillac y formará escuadra con Valtteri Bottas, Checo Pérez y Colton Herta.

"Estoy encantado de unirme al equipo de Cadillac de la Fórmula 1 como piloto reserva antes de su debut. Es uno de los proyectos nuevos más grandes y emocionantes que ha visto este deporte", ha afirmado el de Shanghái, que se despidió de Ferrari el pasado 2 de enero.

Por su parte, Graem Lowdon, director del equipo de Cadillac de Fórmula 1, ha explicado que el proceso de selección de los pilotos de reserva ha sido "tan exhaustivo como la búsqueda de los pilotos de carrera".

"Queríamos un candidato con experiencia reciente en la F1, preparado para trabajar duro como parte del equipo y que comprendiera los retos que supone desarrollar un coche durante la temporada. Zhou encaja perfectamente en este perfil", ha detallado Lowdon en el comunicado de Cadillac sobre la incorporación del piloto chino al equipo.

Asimismo, Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac Formula 1 Team Holdings, ha dicho estar "encantado de dar la bienvenido a Zhou" y le ha definido como "talentoso, agradable, respetuoso y comprometido con el trabajo duro", así como "una excelente incorporación para completar a Valtteri y Checo".

Towriss ha confesado sentirse "entusiasmado" con la alineación completa de pilotos, "ambiciosa y rápida", que debutará este año.