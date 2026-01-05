Hallados más restos de barco naufragado, pero sin rastro de los españoles desaparecidos

"El equipo conjunto de búsqueda y rescate encontró varios fragmentos del (barco hundido) KM Putri Sakinah. Un banco blanco, una puerta y una silla", declaró a EFE Asfan Sulhasan, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y uno de los coordinadores de la misión.

El dispositivo, formado esta jornada por 153 personas distribuidas en 17 embarcaciones, rastreó el norte de la isla de Serai, cerca de las localizaciones donde se recuperaron los cadáveres de otros dos españoles que iban en la embarcación siniestrada.

En esa zona también se encontraron ayer restos de madera de un posible barco hundido y un extintor.

Las víctimas mortales son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas.

Los desaparecidos son un hijo de Martín y otro hijo de la superviviente, de 9 y 10 años respectivamente.

"Hemos rastreado todas las zonas sospechosas, tanto al sur como al norte de Serai, incluyendo la zona del lugar del hundimiento (...) Esperamos continuar la búsqueda mañana. Ojalá podamos encontrar a las víctimas restantes", apuntó Sulhasan, quien comanda uno de los principales barcos de BASARNAS movilizados para la misión.

A raíz del hallazgo del cuerpo de Martín, las autoridades extendieron el domingo el operativo hasta el miércoles, la segunda ampliación tras el plazo mínimo de siete días de búsqueda marcado por ley.

El barco KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo, del que hoy se cumplió su undécima jornada.

La última localización conocida del barco se encuentra entre Padar y la isla de Rinca, una zona de fuertes corrientes submarinas que, según indican los rescatistas, es uno de los mayores retos de la tarea.

Mientras tanto, las autoridades portuarias de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte de la misión, ampliaron hoy la suspensión de navegación para todos los barcos turísticos, aplicada desde el 29 de diciembre hasta este jueves, ante un pronóstico de mal tiempo sobre una vasta región del sur del país, que incluye al Parque Nacional de Komodo, una de las joyas turísticas en Indonesia.

Los equipos de rescate volverán a zarpar el martes para escudriñar las aguas de Komodo, mediante el uso de varios equipos de sonar.

"El equipo conjunto de búsqueda y rescate mantiene su energía. Queremos completar esta misión hasta encontrar a todas las víctimas", sentencia el oficial de BASARNAS.