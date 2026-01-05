Inflación interanual en Uruguay baja al 3,65 % en diciembre de 2025

Así lo indica el informe del Índice de Precios del Consumo publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística, el cual apunta que la variación mensual de la inflación fue del -0,09 %.

Este explica, además, que las principales incidencias -expresadas en puntos porcentuales sobre la variación mensual del índice general- provienen de las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,10 %); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,19 %); Transporte (-0,03 %), Recreación, deporte y cultura (0,06 %) y Restaurantes y servicios de alojamiento (0,10 %).

En diciembre del pasado año, ante la baja inflación, el Banco Central de Uruguay redujo en 50 puntos básicos su Tasa de Política Monetaria y la dejó en 7,5 %.

"La inflación en noviembre se ubicó en 4,1 % interanual, manteniéndose por debajo de la meta de 4,5 %. En tanto, la inflación subyacente se ubicó en 4,3 %. Las expectativas de inflación de los analistas y los mercados financieros descendieron a 4,6 %, ubicándose prácticamente en la meta del Banco Central. El promedio de expectativas, que incluye a las empresas, se redujo a 4,9 % en diciembre", detalló un comunicado del Comité de Política Monetaria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Añadió que las proyecciones de inflación de corto plazo del Banco Central se revisaban a la baja y mostraban un descenso en los próximos meses, "en un contexto de mayor debilidad de los precios domésticos de las importaciones".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las condiciones financieras globales siguieron suavizándose, los precios de los productos primarios se mantienen estables en niveles bajos -con excepción de la carne- y persiste la debilidad global del dólar. En la región, Argentina muestra cierta mejora en sus perspectivas económicas", sostuvo el comunicado.

De acuerdo con esto, explicó que el directorio del Banco Central decidió por unanimidad reducir la Tasa de Política Monetaria en cincuenta puntos básicos, ubicándola en 7,5 %.

"Esta decisión ubica a la política monetaria en el entorno de la neutralidad. En la medida en que la inflación y sus determinantes continúen mostrando la trayectoria prevista, la senda de la tasa de interés podría avanzar hacia una fase más expansiva en línea con el objetivo de estabilidad de precios", concluyó.