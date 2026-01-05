Italia recibe en duelo a los jóvenes muertos en el incendio de Suiza y exige justicia

Los muertos italianos ascienden a seis, cuatro chicos y dos chicas de 16 y 17 años, pero solo cinco han sido transportados hoy a Italia ya que la sexta víctima residía en la ciudad suiza de Lugano.

El avión de la Aeronáutica Militar italiana ha aterrizado a las 13.00 horas locales (12.00 GMT) en el aeropuerto milanés de Linate (norte) para dejar 4 féretros blancos que después serán llevados por carretera a las ciudades de las víctimas, Milán, Bolonia y Génova.

En la pista esperaban los féretros, entre otros, los presidentes de las tres respectivas regiones de los fallecidos: el de Lombardía, Attilio Fontana; Emilia Romaña, Michele De Pascale, y Liguria, Marco Bucci, así como el presidente del Senado, Ignazio La Russa.

Después, el avión militar proseguirá su ruta hasta el aeropuerto de Roma Ciampino, donde esta tarde se entregará el quinto y último féretro a sus familiares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El embajador italiano en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, ha afirmado que los parientes de las víctimas "exigen justicia" y ha criticado la decisión de la fiscalía suiza de no poner bajo arresto preventivo a los dos propietarios del bar 'Le Constellation' de Crans Montana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Si hubieran estado en Italia estarían ya en la cárcel. No ha sido una desgracia sino una tragedia que podría haber sido evitada con prevención y sentido común", ha declarado el diplomático.

En el incendio han muerto 40 personas de distintas nacionalidades, casi todas ellas adolescentes que celebraban el año nuevo, mientras que otras 119 han resultado heridas de gravedad por las quemaduras.

Los italianos fallecidos han sido seis y catorce se encuentran entre los heridos, once de ellos ya trasladados en helicóptero al hospital de Grandes Quemados de Niguarda, en Milán.

En Italia el Ministerio de Educación ha ordenado que todas las escuelas del país guarden un minuto de silencio el próximo miércoles en memoria de las víctimas de esta tragedia.