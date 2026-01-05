Jefe de Judicatura acusa a alcalde de Guayaquil de estar detrás del escándalo en su contra

"Es clara la intención del señor Álvarez: impedir a toda costa que se instale su audiencia. Quieren gozar de fuero, no quieren dar la cara. Simplemente quiere impunidad, esa impunidad que dan ciertos grupos políticos a personajes nefastos que solo le han hecho daño al Ecuador", dijo Godoy durante una comparecencia en la Asamblea Nacional (Parlamento), en referencia al juicio por el caso en el que se investiga al alcalde, que llegó al poder local de la mano del correísmo, por un presunto contrabando de combustibles.

El presidente de la Judicatura fue llamado a comparecer después de que a mediados de diciembre se hicieran públicas unas supuestas presiones que habría recibido el juez anticorrupción Carlos Serrano por parte del exdirector de la Judicatura en la provincia de Pichincha, Henry Gaibor, quien le dijo que "ponga especial atención" en el caso de un narcotraficante serbio procesado por lavado de activos.

Posteriormente se conoció que ese serbio, identificado como Jezdimir Srdan, fue defendido por Dolores Vintimilla, esposa de Godoy, quien aseguró que había dejado ese y otros casos en noviembre de 2024.

El pasado 20 de noviembre, un tribunal del que formaba parte el juez Serrano sentenció de manera oral al serbio a diez años de prisión, y después de eso el magistrado denunció amenazas, por lo que renunció al no contar con seguridad policial, aunque la dimisión no fue aceptada.

Godoy dijo este lunes que él no tiene atribuciones para suspender la seguridad de los jueces, que pidió la renuncia a Gaibor y que su esposa solo fue parte de ese caso en la fase previa a la acusación.

Además, aseguró que los señalamientos en su contra provenían de sectores políticos que buscan "tomarse la justicia", en referencia al juicio político que el correísmo está impulsando en su contra.

"¿Quieren saber por qué todos estos hechos comenzaron el 22 de noviembre y no antes? La respuesta es clara: la audiencia del señor Aquiles Álvarez, la audiencia de la general Tannya Varela, el caso Sinohydro y el magnicidio del señor Fernando Villavicencio. Investiguen quiénes son los procesados y a qué tiendas políticas pertenecen, ahí radica la esencia de este linchamiento mediático y la manipulación de la información. Lo que quieren es impunidad y para ello necesitan tomarse la justicia", reiteró.

Godoy dijo que, por medio de un "mensajero", habría supuestamente recibido un mensaje del alcalde de Guayaquil para que se mueva a mayo la audiencia de juicio por su caso que iba a instalarse el 24 de diciembre pero que se postergó hasta finales de enero.

Ese movimiento le permitiría candidatizarse para "blindarse de procesos judiciales y generar impunidad", aseguró Godoy sin mencionar directamente a las elecciones seccionales de 2027.

Añadió que este supuesto mensajero lo habría intentado intimidar diciendo que "el tema mediático" sería "imparable e insostenible", lo que, dijo, "está sucediendo".

Asimismo aseguró que había denunciado todo ante la Fiscalía y responsabilizó al alcalde de Guayaquil y al correísmo de lo que le pueda pasar a él y a su familia.

Antes de terminar, Godoy agradeció la "recomendación" que le hizo el pasado 29 de diciembre el presidente Daniel Noboa sobre que renuncie después de esta comparecencia. "La evaluaré", zanjó.