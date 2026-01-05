Justicia de Ecuador ordena la prisión preventiva para líder de grupo disidente de las FARC

La orden en un caso que investiga un presunto lavado de activos se emitió en el marco del caso denominado 'Comandos de la Frontera', en el que también se dispuso la prisión preventiva para Alba C. y Roberth J., mientras que para Blanca L. se dictó presentaciones ante la justicia y prohibición de salida del país.

En esta causa, la Fiscalía procesa a quince personas naturales y cinco jurídicas.

Álvarez Vera, uno de "los delincuentes más peligrosos de la región" -según el ministro del Interior, John Reimberg- llegó a finales de diciembre a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil (suroeste), procedente de Emiratos Árabes, donde fue detenido a mediados de año.

Comandos de la Frontera está presuntamente vinculado al asesinado de once militares en una emboscada en la Amazonía ecuatoriana ocurrida en mayo pasado.

En diciembre, la Fiscalía recordó que la Sala Especializada Anticorrupción aceptó una apelación a la prisión preventiva impuesta a 'Gerente', su esposa y dos personas más por el caso, por lo que "se declaró la nulidad de la audiencia de vinculación", que se concretó este lunes.

Según el Ministerio del Interior, las investigaciones contra Álvarez Vera, de 45 años, se remontan al 24 de noviembre de 2019, cuando en España se ejecutó la interdicción de un semisumergible que transportaba aproximadamente 3.000 kilogramos de cocaína, operación en la que "surgieron indicios claros de su rol como financista del narcotráfico internacional".

El 3 de mayo de 2023, en Ecuador, se inició una investigación previa por presunta delincuencia organizada y narcotráfico internacional contra integrantes de Comandos de la Frontera, incluido su cabecilla.

El 29 de agosto de 2024, en una operación policial, se detuvo a 17 personas, se incautaron 25 vehículos de alta gama y se ejecutaron 32 allanamientos en siete provincias, con una afectación aproximada de 200 millones de dólares.

En este proceso fueron sentenciados a 13 años de prisión varios integrantes de la organización, incluidos dos hijos del cabecilla, lo que evidenció el control jerárquico y familiar de la estructura criminal, indicó.

Al no comparecer a juicio, Álvarez fue declarado prófugo, emitiéndose circular roja de Interpol.

El 16 de enero de 2025, durante la Operación 'Fachada', se investigó una presunta red de corrupción judicial destinada, supuestamente, a favorecer ilegalmente a miembros de esta organización criminal, logrando la vinculación de jueces y abogados en libre ejercicio.

El pasado 9 de septiembre, las operaciones permitieron la detención de 14 personas, la incautación de 102 bienes inmuebles y una afectación económica de unos 357 millones de dólares, debilitando de forma significativa la capacidad financiera de la estructura, indicó el Ministerio.

Con el intercambio de información de Interpol y la coordinación con Emiratos Árabes, Colombia, España, México y Reino Unido, alias 'Gerente' fue localizado en Dubái y entregado para el traslado aéreo a Ecuador.