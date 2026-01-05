Kiev buscará claridad sobre garantías de seguridad en cumbre de Coalición de Voluntarios

Está previsto que se sumen a la reunión líderes de más de 30 países para debatir los "detalles restantes", según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que manifestó la esperanza de que estas conversaciones sirvan para "concluir algunas cosas".

"Ésta es la tarea número uno: finalizar el documento sobre garantías de seguridad de la Coalición de Voluntarios, para que pueda servir de base para las conversaciones con el presidente (Donald) Trump en EE.UU.", enfatizó Zelenski tras un encuentro con asesores de seguridad nacional europeos.

Kiev considera unas garantías de seguridad robustas como un componente esencial de cualquier acuerdo de paz futuro, dado el elevado riesgo de una nueva agresión rusa. Cansada de promesas vagas, Ucrania aspira a lograr unos compromisos vinculantes de parte de sus socios, que incluyan también apoyo económico y político a largo plazo y la adhesión a la UE.

Pese al optimismo expresado por Zelenski, los expertos en Ucrania manifiestan cautela con respecto a la posibilidad de un avance sustancial.

"Espero equivocarme, pero es muy poco probable que de París salga un acuerdo final", dijo a EFE Oleksí Mélnik, analista de seguridad internacional en el Centro Razumkov y exasesor del Ministerio de Defensa.

Aunque los aliados han ofrecido de manera preliminar unas garantías de seguridad modeladas sobre el Artículo 5 de defensa mutua de la OTAN, Mélnik subrayó que esta cláusula puede ser interpretada con considerable discreción, en un rango que vaya desde una asistencia mínima de tipo cascos y mantas hasta una intervención militar completa.

Por ello, Ucrania quiere un compromiso lo más preciso y predecible posible.

Aunque las declaraciones políticas realizadas hasta ahora parecen potentes sobre el papel, dijo Mélnik, hay mucho trabajo pendiente para desarrollar mecanismos de implementación prácticos y el experto espera que la cumbre sirva mayormente para reiterar los principios básicos y formular los próximos pasos.

En base al acuerdo propuesto, las Fuerzas Armadas de Ucrania se mantendrían como la primera línea de defensa y los aliados ayudarían a mantenerlas en un nivel de aproximadamente 800.000 efectivos en tiempos de paz.

"Se desplegarán fuerzas multinacionales bajo mando europeo en Ucrania para dar seguridad al país por tierra, mar y aire", dijo el sábado Oleksandr Bevz, asesor de la oficina presidencial de Zelenski y añadió que Kiev espera que EE. UU. proporcione un respaldo crucial a esta empresa.

Según Zelenski, todavía no está claro qué países aportarán tropas, aunque espera que Reino Unido y Francia contribuyan.

Ningún líder europeo se ha comprometido explícitamente a entrar en combate directo contra Rusia en caso de una nueva agresión, puntualizó Mélnik. Aún así, una fuerza de paz podría actuar como "escudo humano" y disuadir así a Moscú, que probablemente vacilaría en poner en riesgo las vidas de soldados de la OTAN.

Un despliegue en zonas más tranquilas, como las fronteras con Bielorrusia o Transnistria, también permitía liberar a unidades ucranianas para otras tareas.

Además, los socios europeos también podrían fortalecer las defensas aéreas en las zonas designadas, mientras que se podrían activar casi de inmediato medidas de seguridad marítima en base a la iniciativa de desminado existente dirigida por Turquía, Rumanía y Bulgaria en el mar Negro.

La efectividad de cualquier acuerdo dependerá en gran medida de la implicación de Washington y está previsto que se sumen a las conversaciones de París representantes estadounidenses.

"Sigue siendo incierto si EE. UU. encabezará los esfuerzos de formalización y, de ser necesario, de implementación de estas garantías", dijo Mélnik y añadió que un apoyo de la aviación estadounidense y la entrega de inteligencia militar serían particularmente valiosos.

Si Ucrania, la Coalición de Voluntarios y EE. UU. alcanzan un acuerdo sólido, esto "señalizaría a Rusia que cualquier plan para conquistar Ucrania ahora o en el futuro está condenado al fracaso", argumentó el experto.

Sin embargo, enfatizó que las garantías solo son un factor y están lejos de ser decisivas para los esfuerzos actuales por poner fin a la guerra, ya que el principal impulso que podría forzar a Rusia a poner fin a la agresión sería una presión sostenida que socave su economía y su capacidad de librar la guerra.