Mundo
05 de enero de 2026 - 14:10

La Bolsa española sube el 0,7 % y logra un nuevo máximo histórico

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2411

Madrid, 5 ene (EFE).- La Bolsa española consiguió este lunes otro máximo histórico de cierre por encima de 17.600 puntos al subir un 0,7 % por los récords provisionales de Wall Street y algunas plazas europeas, así como por el alza de la tecnológica Indra y la petrolera Repsol.

Por EFE

El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, ganó 122 puntos, hasta el máximo histórico de 17.614,4.

De los grandes valores, destacó la subida del 3,47 % de Repsol, en tanto que el grupo financiero BBVA avanzaba el 1,18 %; y Banco Santander, el 0,72 %.

Bajaron, por el contrario, Telefónica, el 0,57 %; el grupo textil Inditex, el 0,21 %; e Iberdrola, el 0,05 %.

La Bolsa española acabó hoy en precios nunca vistos gracias a los máximos históricos que registraban Wall Street, que subía el 1,4 % al cierre nacional, y algunas plazas europeas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy