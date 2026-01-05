La Bolsa española sube el 0,7 % y logra un nuevo máximo histórico

El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, ganó 122 puntos, hasta el máximo histórico de 17.614,4.
De los grandes valores, destacó la subida del 3,47 % de Repsol, en tanto que el grupo financiero BBVA avanzaba el 1,18 %; y Banco Santander, el 0,72 %.
Bajaron, por el contrario, Telefónica, el 0,57 %; el grupo textil Inditex, el 0,21 %; e Iberdrola, el 0,05 %.
La Bolsa española acabó hoy en precios nunca vistos gracias a los máximos históricos que registraban Wall Street, que subía el 1,4 % al cierre nacional, y algunas plazas europeas.
