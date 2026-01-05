Las escuelas de Italia guardarán un minuto de silencio por las víctimas del incendio

"En este momento de profundo dolor, el pensamiento de la comunidad escolar está dirigido a los jóvenes que han perdido la vida en circunstancias que deberían haber sido de despreocupación y convivencia", indicó en un comunicado el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, quien expresó su pésame y cercanía con las familias afectadas.

Seis jóvenes italianos de 16 y 17 años fallecieron en el incendio del bar "Le Constellation" de Crans Montana que acabó con la vida de 40 personas de varias nacionalidades cuando celebraban el año nuevo, de las que ya han sido identificadas 24, mientras que los heridos ascienden a 119, la mayoría con quemaduras muy graves.

Este lunes serán repatriados a Italia los cuerpos sin vida de cinco de los jóvenes italianos fallecidos, ya que la sexta víctima de esta nacionalidad residía en la ciudad suiza de Lugano.

En el trágico incendio otros 14 italianos resultaron gravemente heridos. Once de ellos ya han sido trasladados en helicóptero desde Suiza, donde recibieron las primeras curas, hasta el hospital especializado en Grandes Quemados de Niguarda en Milán (norte).

