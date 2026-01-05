Las parejas de las víctimas cometieron el 81 % de los feminicidios en Cuba en 2025

En el año recién concluido, el total de asesinatos machistas en la isla alcanzó su nivel más bajo desde 2022, cuando las feministas confirmaron un total de 36.

Sin embargo, el número de mujeres asesinadas representa solamente un subregistro debido a la falta de datos oficiales actualizados en tiempo real, según han aclarado las ONG.

“La persistente opacidad informativa del Estado cubano, unida a la criminalización del activismo feminista y de derechos humanos, refuerza la necesidad de registros independientes que permitan dimensionar la magnitud y los patrones de estas violencias”, denunciaron las organizaciones.

Según sus registros, el 39 % de los victimarios son exparejas de las cubanas asesinadas, mientras que cinco de los 43 feminicidas contaban con antecedentes penales o ya había sido denunciados por la víctima antes de cometer el crimen.

Por otro lado, si se considera la población femenina total en Cuba, el país concluyó 2025 con una tasa de 0,87 feminicidios por cada 100.000 mujeres.

El dato ubica a la isla, con menos de 10 millones de habitantes, ligeramente por encima de la media regional, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recopilados por EFE.

El informe final de Yo Sí Te Creo y Alas Tensas confirmó, nuevamente, un incremento en la edad promedio de las víctimas de feminicidio en Cuba: 38,6 años. En 2024 la media fue de 36 y en 2023 de 35.

Las provincias con los índices más significativos -en correspondencia con su población- fueron Holguín (1,27 feminicidios por cada 100.000 mujeres), Ciego de Ávila (1,4) y Matanzas (1,21). La Habana, la región más poblada, terminó el año con ocho feminicidios (una tasa de 0,73).

En los últimos años, Yo Sí Te Creo y Alas Tensas han insistido en que se declare un "estado de emergencia por violencia de género". Su labor y la difusión de estos sucesos en medios no oficiales ha contribuido a ponerlos en el foco.

Actualmente, en el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y tampoco es habitual el uso de los términos “feminicidio” o “crimen machista” en los medios estatales.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales del pasado noviembre una oficina en La Habana para atender y asesorar jurídicamente a víctimas de violencia machista en Cuba.

El Gobierno cubano ha confirmado que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas. Asimismo, en 2023 se registraron 110 víctimas.

A mediados de este año fue aprobado un sistema nacional de “registro, atención, seguimiento y monitoreo” de la violencia machista en el país y se anunció el lanzamiento de la campaña ‘No más’, enfocada en la prevención y respuesta a la agresividad contra las mujeres.