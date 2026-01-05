Los precios del crudo dependerán de los planes de Trump tras la intervención de Venezuela

Al cierre de los mercados bursátiles europeos, el precio del crudo Brent, el petróleo de referencia en Europa subía el 1,38 % y el barril se cotizaba a 61,6 dólares, aunque ha cotizado buena parte de la jornada con retrocesos.

De la misma manera, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU. sumaba el 1,54 % y se movía en torno a 58 dólares por barril, tras haber experimentado descensos en la sesión.

El analista de XTB Javier Cabrera considera que el precio del petróleo no ha reaccionado "demasiado" porque, pese a que el presidente Donald Trump ha afirmado que quiere incentivar las inversiones de las empresas de su país en el desarrollo de la infraestructura petrolera venezolana, todavía "hay mucha incertidumbre" respecto a esos planes.

Según datos del Boletín Estadístico Anual de la OPEP de 2024, el petróleo de Venezuela representa el 17,5 % de las reservas mundiales de crudo, unos 303.000 millones de barriles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, las características del petróleo venezolano hacen que sea difícil de transportar y de refinar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A ello se suma que la industria petrolífera en Venezuela se ha gestionado con "infrainversión y amiguismo", lo que ha provocado una "infrautilización significativa" y "será difícil ver grandes incrementos de producción en el corto plazo", según ha indicado el experto de XTB.

En la misma línea, el responsable Global de Macro y Asignación Estratégica de Activos en Fidelity International, Salman Ahmed, espera "cierta volatilidad" en los precios del crudo ante el temor de una "interrupción temporal de las exportaciones venezolanas".

Sin embargo, el experto de Fidelity considera que si la operación de EE.UU. conduce a un alivio de sanciones y a un aumento de la oferta venezolana en un horizonte de dos a cuatro años, la tendencia para el precio del petróleo a corto y medio plazo podría ser bajista.

Desde Allianz GI señalan que los mercados petroleros podrían enfrentarse a "volatilidad" en el corto plazo y a una "elevada incertidumbre" en el largo, ya que "la recuperación de la producción venezolana podría llevar años y requerir una inversión masiva".

Actualmente, Venezuela tiene una producción de petróleo limitada, inferior al 2 % dentro de la producción de la OPEP+, por lo que la capacidad disponible en otros países es suficiente para compensar esta oferta, según ha publicado Bloomberg.

Banca March predice que el impacto en el precio del oro negro a corto plazo será "mínimo", pero advierte de que Donald Trump busca "aumentar la oferta de petróleo" y reducir los costes energéticos, lo que podría presionar los precios de la energía a la baja en el medio plazo.

El economista jefe de Ostrum, Philippe Waechter, cree que si EE.UU. toma el control de Venezuela y, con ello, levanta las sanciones y se reanuda la producción, el precio del petróleo bajará.