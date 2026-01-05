Los tres Reyes Magos llevan en caballos regalos a niños y niñas hospitalizados en Perú

Como es tradicional cada 5 de enero, los reyes magos llegaron a la capital peruana a bordo de caballos de la Unidad Histórica de la Policía Montada y realizaron una ofrenda a la representación del nacimiento de Jesucristo, instalada en los exteriores del INSN, que se encuentra en el distrito limeño de Breña.

Los tres personajes procedentes de Oriente sorprendieron a los pacientes y a sus familiares con un colorido recorrido en el patio central del centro médico ante la expectación de los menores, que atraviesan procesos complejos de recuperación.

La visita incluyó la entrega simbólica del Niño Jesús al director general del INSN, Carlos Urbano, quien agradeció el gesto, así como a los padres de familia y a los pacientes que participaron en esta actividad que marca el cierre de las celebraciones por la Navidad.

Urbano destacó que el oro, el incienso y la mirra representan simbólicamente las bondades y el compromiso que asumen médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo, renovando su vocación de servicio en favor de la población pediátrica de todo el país, especialmente de los pacientes que llegan al instituto con patologías complejas.

Por su parte, el teniente de la Policía Montada Elcer Delgado expresó su agradecimiento por compartir estas fechas y tradiciones con la comunidad del INSN, destacando la importancia de mantener viva la fe en los corazones y de conservar la sonrisa y la alegría propias de la niñez.

El día de reyes tiene una particular implicación para Lima, al conocerse popularmente también como la Ciudad de Reyes, por haberse dado su fundación española el 18 de enero de 1535, pocos días después de la fecha que marca la visita de los magos al niño Jesús.