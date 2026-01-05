Lula habló por teléfono con Delcy Rodríguez el sábado tras la captura de Maduro

Ambos conversaron "rápidamente" sobre "lo que estaba ocurriendo" en el país caribeño, que acababa de ser bombardeado por EE.UU. en el marco de una operación militar unilateral para capturar a Maduro y llevarlo ante la Justicia de Nueva York por "narcoterrorismo", entre otros cargos, confirmaron a EFE fuentes de la Presidencia brasileña.

Lula, referente de la izquierda de América Latina, se ha mostrado crítico con la intervención estadounidense en Venezuela, pues a su juicio supone una "afrenta gravísima a la soberanía" de esa nación y sienta un "precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional".

"Atacar países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso para un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo", expresó el líder progresista en una primera manifestación.

Brasil reconoció el mismo sábado a Delcy Rodríguez como líder de Venezuela en ausencia de Maduro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rodríguez juró este lunes como presidenta encargada de Venezuela ante el Parlamento de ese país, controlado por el chavismo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno brasileño solicitó, además, una reunión ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para abordar el asunto, pero el encuentro terminó el domingo sin consenso ante las posiciones de otros países de la región, como Argentina, Ecuador y El Salvador.

Este lunes, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Brasil, sin tener un asiento en la actual conformación del órgano, intervino para condenar la "intervención armada" estadounidense, recalcar que Latinoamérica es una "zona de paz" y rechazar la creación de "protectorados" en la región.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dicho, tras la operación, que "controlarán" Venezuela hasta que haya que "una transición segura", recuperarán los activos petroleros para las empresas estadounidenses y, además, amenazó con nuevos ataques, si el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez "no se porta bien".