Macron asistirá a la ceremonia en Suiza en memoria por las victimas del incendio

Macron estará acompañado por el ministro para Europa, Benjamin Haddad, precisó Bregeon durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros del lunes.

La policía cantonal de Valais terminó de identificar ayer a las 40 víctimas del incendio. Entre ellas, además de los 9 franceses, había 21 suizos, 6 italianos (incluido un italo-emiratí), un franco-israelí-británico, un belga, un portugués, un rumano y un turco.

Suiza ha declarado luto nacional tras el incendio de Nochevieja en el bar "Le Constellation", en el que la mitad de los fallecidos eran menores, y causó heridas a 119 personas, principalmente adolescentes y jóvenes.

"Francia es el país más afectado después de Suiza" en cuanto a víctimas, señaló el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Pascal Confavreux, en TF1.

El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó la víspera que "se trata de una tragedia terrible que me ha conmocionado personalmente, al igual que a muchos franceses".

Las autoridades suizas abrieron una investigación contra los gerentes franceses del bar, según anunció el sábado la fiscalía cantonal del Valais.

"Se les acusa de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio provocado por negligencia", según el comunicado de las autoridades helvéticas.