Macron dice que Francia no apoya ni aprueba el "método" utilizado para derrocar a Maduro

"Defendemos el derecho internacional y la libertad de los pueblos. El método empleado no cuenta con el apoyo ni la aprobación" de Francia, declaró Macron ante el Ejecutivo francés, aseguró la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, en rueda de prensa.

Macron ha sido criticado, especialmente desde la izquierda francesa, por su reacción inicial, que no mencionó los métodos empleados por Washington, contrarios a los principios del Derecho Internacional.

El presidente también reiteró hoy, como hizo el sábado en su cuestionado mensaje en redes sociales, que "Maduro es un dictador, y su salida es una buena noticia para los venezolanos. Confiscó la libertad de su pueblo y robó las elecciones de 2024", según la portavoz del Gobierno.

Igualmente, Macron mantuvo que "Francia apoya la soberanía popular, y esta soberanía popular se expresó en 2024" en las elecciones presidenciales venezolanas y, "si hubiera una transición, el ganador de 2024 debería desempeñar un papel central", dijo en alusión a Edmundo González Urrutia.

Por último, el presidente galo afirmó que Francia seguirá trabajando con los países de la región, según la portavoz del Gobierno.