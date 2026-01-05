Mercados argentinos esperan definiciones sobre vencimiento de deuda del próximo viernes

A la espera de definiciones por parte del Ministerio de Economía, los títulos públicos de Argentina en dólares operaron este lunes con tendencia dispar, aunque sin grandes variaciones, con alzas de hasta el 0,8 % y descensos de hasta el 0,5 %.

El próximo viernes el Tesoro de Argentina debe afrontar el pago de 4.200 millones de dólares de intereses y cuota de capital de bonos soberanos, principalmente de los títulos Bonar 2030 (AL30) y Global 2030 (GD30), papeles nominados en dólares y que mayormente están en manos de acreedores privados.

De acuerdo a cálculos de consultores privados, el Tesoro contaría actualmente con unos 1.963 millones de dólares en su cuenta en el Banco Central argentino.

Analistas del mercado esperan que, para llegar a la cifra a pagar, Argentina concrete en los próximos días una operación 'repo' o 'reporto' por la que podría colocar activos financieros entre bancos internacionales para obtener unos 2.000 millones de dólares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El foco está puesto en las novedades vinculadas al 'repo' que el Gobierno nacional se encuentra negociando y que podría alcanzar los 2.000 millones de dólares", dijo este lunes en un informe la firma Portfolio Personal Inversores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otras posibilidades es que Argentina ejecute otro tramo del acuerdo 'swap' de intercambio de monedas por un total de 20.000 millones de dólares sellado con los Estados Unidos en octubre pasado.

También se especula con la posibilidad de que el Tesoro embolse en forma inminente unos 700 millones de dólares por la privatización de centrales hidroeléctricas en la región del Comahue (suroeste).