México afina ruta diplomática entre reforma multilateral y presión migratoria en EE.UU.

Así lo dio a conocer este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México en un comunicado tras el arranque de la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados, que encabezó el canciller, Juan Ramón de la Fuente.

Según la Cancillería, serán 27 sesiones de trabajo en las que se atenderán estos “temas claves para la diplomacia mexicana”, mismas que se desarrollarán del 5 al 7 de enero de 2026.

Uno de los temas claves será la reforma a instituciones multilaterales, en medio de la crítica de De la Fuente, quien subrayó durante la inauguración que el “orden jurídico internacional” que sostiene al sistema multilateral “se ha visto seriamente trastocado” en distintas regiones por el “uso de la fuerza” y los riesgos para la paz y la seguridad internacionales.

Esto, luego de que EE.UU. irrumpiera en Venezuela con un operativo militar para extraer a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado sábado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La discusión sobre reformas multilaterales retoma críticas y planteamientos delineados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y continuados por Claudia Sheinbaum, quien llegó a la Presidencia de México el 1 octubre de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su Administración, López Obrador cuestionó reiteradamente la eficacia de la ONU y llegó a describirla como “un cero a la izquierda”, además de pedir cambios como limitar el veto en el Consejo de Seguridad.

En el ámbito regional, el expresidente mexicano propuso sustituir a la Organización de los Estados Americano (OEA) por un organismo “verdaderamente autónomo” y “no lacayo de nadie”, en línea con una visión de integración latinoamericana menos dependiente de influencias externas.

Sheinbaum, por su parte, ha sostenido la necesidad de un multilateralismo renovado y ha rechazado lecturas “fatalistas” de organismos financieros, al tiempo que ha marcado su distancia de recetas externas, manteniendo a la vez canales de interlocución institucional.

Además, la agenda mexicana estima la promoción económica y de inversiones y las estrategias de acercamiento con distintas regiones del mundo, con el objetivo de articular una visión compartida de política exterior.

En paralelo, se impulsarán en las mesas de trabajo entre embajadores y cónsules la atención a las comunidades mexicanas en el exterior, un tema central en la relación bilateral con EE.UU., tras el endurecimiento de las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, y por operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La cancillería busca que la red consular opere con criterios comunes y reacción coordinada, mientras el Gobierno insiste en una diplomacia “firme y respetuosa”, comprometida con el diálogo, la solución pacífica de controversias y la defensa del derecho internacional, en consonancia con los principios históricos de política exterior mexicana. EFE