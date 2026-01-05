Nicaragua comparte "indignación y dolor" de Cuba por los cubanos muertos en ataque de EEUU

"Compartimos la indignación y el dolor del Pueblo y Gobierno de Cuba y particularmente de las familias de los Compañeros caídos en el ilegal ataque contra Venezuela, y en estos momentos trágicos enviamos nuestro cariño, reconocimiento y solidaridad al valiente Pueblo de Fidel", aseguró la pareja presidencial.

En un mensaje dirigido al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y al general del Ejército y líder de la revolución cubana Raúl Castro, Ortega y Murillo reafirmaron que "la paz es el único camino para vencer las miserias que siglos de codicia han impuesto en estas tierras sagradas, que son, por decisión unánime, zonas de paz, justicia y desarrollo".

Miguel Díaz-Canel había explicado en redes sociales que los militares de su país "cumplían misiones" en Caracas a "solicitud de órganos homólogos de ese país", sin más detalles.

Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.

El Ministerio del Interior cubano indicó en redes sociales que entre los fallecidos hay personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de su departamento, donde ejercen también muchos militares, así como personas de los servicios de Inteligencia.

En la madrugada del sábado Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra algunas zonas de Caracas y los estados vecinos de Aragua, Miranda y La Guaira, en el norte del país, que terminó con la detención de la pareja presidencial venezolana.

Fuentes venezolanas citadas por The New York Times revelaron que en el país suramericano murieron 80 personas en la operación, mientras que funcionarios de Washington dijeron que media docena de soldados estadounidenses resultaron heridos, aunque Trump no quiso confirmar los números.

Este lunes Nicaragua también reclamó ante el Consejo de Seguridad de la ONU "la liberación inmediata" de Maduro, uno de sus principales socios en la región con el Gobierno cubano.