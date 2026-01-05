Paraguay simplificará trámites para facilitar importación de carne ante subida de precios

La decisión hace parte de las acciones a "corto plazo" para contener el alza de la carne, una de las "preocupaciones" del Gobierno del presidente paraguayo, Santiago Peña, dijo el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, durante una conferencia de prensa tras una reunión con el mandatario y sectores de la industria cárnica del país.

Giménez adelantó que Paraguay podría aprovechar los "precios competitivos" de la carne brasileña para abastecer su mercado interno, una decisión que podría ayudar a paliar la subida del 12 % que, aseguró, sufrió el producto en 2025.

De igual forma, indicó que el modelo económico paraguayo es de "libre mercado" y argumentó que el Gobierno "no puede interferir directamente en los precios", al tiempo que prometió resultados en los siguientes seis meses.

En un comunicado, la Presidencia informó que la Cámara Paraguaya de la Carne "se comprometió a presentar, en un plazo de dos semanas, una propuesta estructural que incluya una planificación anual de importaciones, calendarización de cupos y estrategias orientadas a estabilizar los precios internos", sin que esto afecte la dinámica exportadora.

Paraguay totalizó 2.112 millones de dólares en exportaciones de carne en 2025, con Chile, Estados Unidos y Taiwán como sus principales destinos, de acuerdo con datos de la Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Chile se mantuvo como el principal comprador de la carne paraguaya, con envíos que ascendieron a 637,7 millones de dólares y un volumen de 103,6 millones de kilos, detalló Senacsa en un informe con datos actualizados hasta el 28 de diciembre.

Por su parte, Estados Unidos sumó 297,4 millones de dólares en compras al cierre este año, con lo que desplazó a Taiwán, que ahora pasó a ser el tercer destino de la carne local, con 288,3 millones de dólares en exportaciones.

La Comisión Nacional de Competencia (Conacom) reveló en un informe que el 90,15 % de la faena en frigoríficos nacionales se destina a "abastecer la demanda exterior" y el 9,85 % restante va al "mercado interno para el consumo local".