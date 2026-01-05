Paz dice que protestas en Bolivia buscan atacar la democracia y afectar la paz social

El mandatario participó en la inauguración de Año Judicial en Sucre, la capital constitucional de Bolivia, mientras miles de manifestantes marchan desde el sábado por el altiplano para llegar esta jornada a La Paz, sede del Ejecutivo, día en que el Gobierno convocó a los dirigentes de la Central Obrar Boliviana (COB) a dialogar.

Paz afirmó en su discurso que "es fundamental" que la Justicia en Bolivia "garantice la paz social a través de sus acciones puntuales contra aquellos que atacan esa paz social" además "genere las garantías para la seguridad jurídica contra aquellos que no quieren que Bolivia se abra al mundo".

La protesta que los sindicatos realizan desde hace dos semanas contra el decreto 5503 cuestiona el retiro del subsidio a la gasolina y el diésel que, aseguran, debió ser gradual, y también denuncian que la norma permite la venta de los recursos naturales y empresas públicas a capitales extranjeros.

El nombre de la marcha que lidera la COB, el principal sindicato del país, es 'Bolivia no se vende'.

"¿De qué hablan de vender Bolivia si ya la vendieron?", cuestionó el mandatario refiriéndose a los 20 años en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), como parte del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

Paz afirmó que en los 20 años de gobiernos del MAS "vendieron todo el gas" al punto de que "ni siquiera hicieron inversión", también "sin reinvertir, sin explorar" y que lo mismo pasó con los proyectos de industrialización del litio.

"Yo no acepto eso de 'Bolivia no se vende', ya la vendieron. Lo que vamos a hacer nosotros es hacer una Bolivia productiva, una Bolivia que quiera crecer con reglas claras (...) ¿Acaso hay algo malo en ello?", argumentó Paz.

El jefe de Estado señaló que "50 dirigentes sindicales (que) están marchando" ganan anualmente "18 millones de dólares" como parte de las "ventajas" de sus fueros sindicales y que ese monto incluso supera el presupuesto de 213 municipios de Bolivia.

"Eso es injusticia, eso es lo que se pagó durante 20 años para que haya organizaciones sociales en Bolivia que bajo la lógica de la representación social no hagan más que secuestrar el Estado, tenemos que liberar el Estado. Yo por mi parte no pienso dar un paso atrás ni para el impulso", remarcó.

Paz también dijo que los recursos que captan los dirigente sindicales de sus afiliados "se usan para atacar la democracia, para atacar las instituciones, para atacar al estabilidad", por lo que planteó que esas cuotas sean "voluntarias".

El decreto 5503, emitido el 17 de diciembre, estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros.

Esto supone incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.

Esta decisión va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares) y el aumento de bonos para los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

La norma también otorga incentivos a la inversión nacional y extranjera, lo que cuestiona la COB al considerar que podrían favorecer la transferencia de recursos y empresas estatales a capitales privados.