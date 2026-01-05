Perú establece un plan para alcanzar 140.000 millones de dólares en exportaciones en 2040

La norma fue publicada este lunes en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano con las firmas del presidente de transición de Perú, José Jerí, y de ocho ministros, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

El decreto señaló que la nueva política nacional tiene como finalidad "atender el problema público relativo al insuficiente desarrollo del comercio exterior en el país".

Este problema, indicó, genera menor competitividad y productividad de las empresas, una limitada participación de Perú en el comercio mundial, bajo porcentaje de empresas nacionales consolidadas en el total de exportadoras y una limitada participación en las cadenas globales y regionales de valor.

"Esta política establece 5 objetivos prioritarios, 22 lineamientos y 40 servicios que orientarán las intervenciones del Estado, enfocados en potenciar el aprovechamiento de los acuerdos y las oportunidades comerciales, la mejora de la eficiencia logística y la facilitación del comercio", señaló en un comunicado la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.

También se plantea "el desarrollo y diversificación de una oferta exportadora de bienes y servicios competitiva y con valor agregado, y el fortalecimiento de capacidades de los actores vinculados al comercio exterior", agregó.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) sostuvo que la hoja de ruta implica "un nuevo marco rector ambicioso para que las exportaciones peruanas continúen en la senda del crecimiento en las próximas décadas, beneficiando así a más peruanos a través del comercio".

Como resultado de su implementación se espera que, para 2040, se "haya logrado un significativo desarrollo del comercio exterior peruano, alcanzando exportaciones de bienes y servicios por un valor de 140.000 millones de dólares, incrementando así su participación en el comercio mundial".

Además de destacar la importancia del establecimiento de Zonas Económicas Especiales para la generación de valor agregado, empleo calificado y transferencia tecnológica, se estableció que Perú también continuará negociando nuevos acuerdos comerciales con socios estratégicos u optimizando lo que ya ha suscrito.

Mera remarcó que el trabajo entre las entidades públicas y el sector privado le permitirá a su país "alcanzar un crecimiento económico descentralizado, inclusivo y sostenible", con un impacto positivo en el desarrollo de su país y su consolidación "como una de las economías de mayor crecimiento en América Latina".

A fines de diciembre, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo estimó que Perú alcanzaría en 2025 un récord en exportaciones totales de 85.000 millones de dólares por sus ventas de productos agrícolas, mineros, pesqueros y textiles, tras sumar 71.800 millones de dólares hasta octubre pasado.

El mismo ministerio señaló que en ese momento la meta nacional para 2026 es alcanzar los 86.000 millones de dólares en exportaciones, con una participación del 27 % del PIB nacional.