Presidentes de Panamá y Uruguay piden respetar la voluntad popular en Venezuela

Mulino y Orsi coincidieron durante una conversación telefónica "en que el retorno a la estabilidad democrática de Venezuela debe tener como punto de partida respetar el resultado de las elecciones del 28 de julio de 2024, que dieron como ganador indiscutible a Edmundo González Urrutia", informó el Gobierno panameño en un comunicado, unos resultados que confirman las actas electorales depositadas en el Banco Nacional de Panamá.

"Ambos mandatarios (...) compartieron sus deseos de una Venezuela libre, democrática e integrada con el resto de los países latinoamericanos, bajo la presidencia de González Urrutia, y apoyado por la líder opositora María Corina Machado", añadió la nota.

Pero la alternativa a la "captura del gobernante ilegítimo de Venezuela, Nicolás Maduro", añadieron, "no puede quedar en nada con la continuidad de quienes han sido parte de lo vivido en Venezuela durante años, donde no existió una democracia ni garantías para la libertad".

Así, prosiguió el comunicado, "tanto Mulino como Orsi remarcaron que la Organización de Estados Americanos (OEA) puede jugar un papel importante en la transición, marcando así una diferencia con lo ocurrido en Panamá hace 36 años en el caso de la dictadura de Manuel Antonio Noriega, cuando el organismo falló en cumplir con su misión".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mulino ya había adelantado el pasado sábado que su Gobierno no reconocerá a la vicepresidenta y actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como cabeza del Ejecutivo a cambio de Maduro, capturado esa madrugada por EE.UU. bajo cargos de narcoterrorismo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente panameño y su colega de Paraguay, Santiago Peña, también hablaron este lunes por teléfono y coincidieron en la necesidad de proponer un diálogo regional sobre la "transición democrática en Venezuela".

Fuentes oficiales dijeron a EFE que el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, ha sostenido este lunes conversaciones con sus homólogos de países de Centroamérica y de Suramérica en busca de "un gran consenso que garantice la prosperidad, la paz y el desarrollo en democracia de Venezuela".