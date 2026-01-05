Protestas a favor y en contra de la captura de Maduro generan tensión en Roma

En la protesta convocada por el mayor sindicato del país, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), en protesta a lo que consideran el "secuestro" de Maduro, dos personas se encararon y se lanzaron fuertes reproches que acabaron con la intervención de la policía.

"Llevo once años aquí en Italia, once años sin ver a mi familia, ¿Gracias a quién? A Maduro", lamentó el venezolano, que portaba una pancarta en contra del mandatario, mientras Aimone, italiano, le reprochaba: "Estáis aquí celebrando el bombardeo de vuestro país, vendepatrias asquerosos. Eso es lo que estáis haciendo. Habéis huido de Venezuela en lugar de defender vuestro país", atacó.

El sindicato comenzó después una movilización que reunió a unas cien personas, prácticamente todos italianos, para protestar contra "una violación del derecho internacional" y criticar la posición de la primera ministra, Giorgia Meloni.

"Todos los países agredidos por EE.UU en los últimos años están en la lista de los diez mayores productores de petróleo", denunció Aimone, al agregar, en referencia a la respuesta del Ejecutivo italiano: "Es vergonzoso llamar legítima a una operación de defensa cuando es evidentemente una agresión declarada y ostentosa".

Una hora antes, en otro punto del centro de la ciudad, la comunidad venezolana de Italia organizaba otra protesta en apoyo al ataque estadounidense y congregó a unas 60 personas con banderas y pancartas en las que se podía leer 'Ha llegado la hora de libertad' y consignas a favor de los opositores Edmundo González Urrutia y de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

En esta movilización estuvo presente la senadora del partido gobernante Hermanos de Italia (HdI) Cinzia Pellegrino, quien aseveró a EFE que el Gobierno italiano siempre ha apoyado "una transición democrática no reconociendo la falsa elección de Maduro".

"Nosotros queremos que esa voluntad democrática, expresada en el secreto de la urna con un simple lápiz, pero con muchísimo y grandísimo coraje, sea respetada", sostuvo.

Durante esta movilización, varios de los protestantes compartieron su historia, como Mariela, quien, visiblemente afligida, aseguró a EFE: "A mí me han matado un hermano que tenía 23 años por manifestar pacíficamente. El problema de Venezuela es grande. Nosotros no queremos estar alrededor del mundo, eso es mentira (...) Si yo pudiera irme a Venezuela ahorita mismo, yo me voy", prometió.