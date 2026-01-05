R. Unido defiende "transición pacífica" en Venezuela pero pide "respeto a la carta de ONU"

No obstante, el representante británico, James Kariuki, reafirmó el "compromiso" de su país con el derecho internacional y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, asegurando que el respeto a estos fundamentos "constituye la base para mantener el orden internacional".

El representante británico señaló que "el pueblo venezolano ha sufrido durante años" y calificó de "crítica" la coyuntura actual para el futuro del país.

Según Kariuki, las acciones del régimen de Nicolás Maduro han "generado niveles extremos de pobreza, represión violenta y la falla de servicios básicos", provocando además "una crisis de desplazamiento que afecta a toda la región".

El Reino Unido reiteró que considera que el mandato de Maduro carece de legitimidad y que, hasta la fecha, "el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no ha publicado los resultados completos de las elecciones presidenciales de julio de 2024".

"Numerosos informes independientes, tanto nacionales como internacionales, han observado irregularidades significativas y falta de transparencia", afirmó.

El diplomático subrayó que el Reino Unido desea ver "una transición que respete el voto de los ciudadanos" y conduzca a "un Gobierno que garantice estabilidad, prosperidad y respeto por los derechos del pueblo venezolano".

"Los venezolanos merecen un gobierno que refleje su voto en las urnas y que construya un futuro más estable y próspero", enfatizó.

Por último, agregó que la comunidad internacional debe "trabajar de manera conjunta para apoyar a Venezuela en su camino hacia la democracia y la recuperación".