Rheinmetall entregará munición al Ejército alemán para el vehículo blindado Puma

Rheinmetall informó este lunes de que el Ejército alemán ha ampliado un contrato de 2022 de suministro de munición del calibre de 30mm.

La empresa alemana dijo en diciembre que va a suministrar al Ejército alemán 200 unidades del Puma por 4.200 millones de euros.

Los primeros vehículos blindados serán entregados a mediados de 2028.

El pedido se remonta a un acuerdo inicial alcanzado en 2023, por el que la sociedad de riesgo compartido entre Rheinmetall y KNDS Deutschland entregó primero 50 blindados Puma y en diciembre amplió a otras 200 unidades.

