Rusia conquista nueva localidad en Sumi

Según el parte castrense, la localidad, que se encuentra cerca de la frontera rusa, fue tomada por la agrupación de tropas Sever (Norte), que opera en esa zona del frente.

La víspera, los militares rusos anunciaron la toma de Podoli, cerca del bastión de Kúpiansk, en Járkov.

Hoy un portavoz militar ruso informó de dos contraataques ucranianos en las inmediaciones de Kúpiansk, que fueron repelidos, según dijo.

Rusia clamó la conquista de la ciudad estratégica de Kúpiansk a finales del año pasado, aunque Ucrania niega haber perdido el control de esa urbe.

El control sobre Kúpiansk, importante nudo ferroviario, tiene gran valor para Rusia, ya que permite a las tropas reforzar sus posiciones en la orilla del río Oskil, donde se encuentra la ciudad, y aumenta la seguridad de la región fronteriza rusa de Bélgorod y partes de la anexionada Lugansk ante ataques ucranianos.