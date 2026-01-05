Sánchez subraya la "plena solidaridad" de España con Dinamarca y Groenlandia

Madrid, 5 ene (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ratificó este lunes el "compromiso activo" de España con la ONU y la "plena solidaridad" con Dinamarca y Groenlandia, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, insistiera en que su país necesita esa región danesa por cuestiones de seguridad.