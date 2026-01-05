Sheinbaum dice que no es necesaria una denuncia de víctimas por accidente mortal de tren

“Hay libertad de las personas. Sin embargo, es importante que sepan lo siguiente: lo primero es que la propia fiscalía abre una carpeta de investigación”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones de la gobernante mexicana ocurren luego de que víctimas y familiares del accidente revelaran que presentarán este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de constructoras, contratistas y servidores públicos presuntamente involucrados en el trágico descarrilamiento registrado a finales del 2025.

La gobernante mexicana explicó que las autoridades realizan peritajes especializados, con el respaldo de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

En ese contexto, sostuvo que no es indispensable que las víctimas o sus familiares inicien procedimientos legales adicionales para recibir atención.

“No es necesario que se acerquen abogados”, señaló, al advertir que “a veces hay bufetes de abogados que se acercan a las víctimas y les ofrecen que van a obtener más recursos y hay comisiones que se llevan los bufetes de abogados”, remarcó.

Sheinbaum llamó a los afectados a acudir directamente a las instancias oficiales, pues aseguró que “con acercarse a la Comisión Ejecutiva de Víctimas van a tener todo el apoyo del gobierno que requieran”, además de los recursos que correspondan por los seguros con los que cuenta el Tren Interoceánico.

Enfatizó que el Gobierno federal ya hizo del conocimiento público y de la propia fiscalía que habrá una reparación integral del daño.

“Va a haber apoyo a todas las familias y se está en contacto con todas las familias”, dijo.

De acuerdo con la mandataria, hasta el momento 11 personas continúan recibiendo atención médica tras el accidente.

Sobre el monto de las indemnizaciones, señaló que aún se encuentra en definición.

“Está la consejera jurídica hablando con la aseguradora para poder establecer el monto”, indicó, aunque subrayó que, independientemente de lo que cubran los seguros, “la fiscalía determinará de acuerdo a la ley de víctimas (…) la reparación integral del daño adicional al siniestro”.

El pasado viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya realizó la extracción de la información de la “caja negra” de la locomotora del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que descarriló en Oaxaca, sur de México, como parte de la carpeta de investigación abierta.

Asimismo, precisó que continúan los dictámenes periciales y se integró la comparecencia del apoderado legal del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec dentro de la indagatoria por el accidente de un tren que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y casi 100 heridas.