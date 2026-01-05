Sri Lanka detiene a un exministro en su "caza" de vehículos estatales desaparecidos

La División de Investigación de Delitos Financieros (FCID) ejecutó la orden contra Fernando, una figura de peso en los anteriores gobiernos, por presuntas irregularidades cometidas con un vehículo propiedad del Estado.

La Administración del presidente esrilanques, Anura Kumara Dissanayake, se ha centrado en el rastreo de cientos de coches oficiales que "desaparecieron" o siguieron siendo utilizados por políticos y sus familiares tras dejar el poder, un símbolo de corrupción que indigna a una ciudadanía golpeada por la bancarrota.

Minutos antes de su arresto, el exministro calificó la operación ante los medios como una "venganza política". Fernando alegó que las nuevas autoridades están "intentando encarcelar a una familia entera" resucitando un expediente administrativo sobre un vehículo que data de hace una década.

El parlamentario oficialista Sugath Wasantha de Silva explicó a EFE que estas acciones responden a la promesa electoral de erradicar los privilegios indebidos. "Dijimos que lucharíamos contra la corrupción, el fraude y el soborno. En un año hemos logrado crear una cultura política libre de corrupción", aseguró, defendiendo que el proceso contra el exministro se ajusta estrictamente al marco legal.

La detención de Fernando es una señal de advertencia al resto de la vieja guardia política en un momento en que el Gobierno intenta localizar y reclamar activos públicos para sanear las cuentas de la isla.