Starmer dice que Frederiksen "tiene razón" sobre el futuro de Groenlandia

"La apoyo, y tiene razón sobre el futuro de Groenlandia", afirmó Starmer a la cadena Sky después de que Frederiksen pidiera al Gobierno de EE.UU. que deje de lanzar "amenazas" hacia Groenlandia.

"Groenlandia y el reino de Dinamarca deben decidir el futuro de Groenlandia, y solo Groenlandia y el reino de Dinamarca", resaltó el líder laborista en otra declaración a la BBC.

"Dinamarca es un aliado cercano en Europa, es un aliado de la OTAN, y es muy importante que el futuro de Groenlandia sea, como digo, para el reino de Dinamarca, para Groenlandia, y solo para Groenlandia y el reino de Dinamarca", insistió.

La solidaridad de Starmer con Dinamarca se produce después de que Trump sugiriera el fin de semana que Venezuela podría no ser el último país sujeto a la intervención estadounidense.

"Necesitamos Groenlandia, sin duda", declaró Trump a la revista The Atlantic tras la operación militar en Venezuela del fin de semana y la captura del presidente Nicolás Maduro.

Tras estos comentarios, Frederiksen contraatacó al indicar que EE.UU. no tenía derecho a anexar ninguno de los territorios del reino danés, entre ellos Groenlandia.