Tribunal portugués mantiene orden de retirar carteles contra gitanos a candidato ultra

Así lo confirmó el propio Ventura a la llegada a un acto de su campaña electoral de cara a los comicios del próximo 18 de enero, en los que figura como uno de los favoritos, y consideró la decisión como "censura".

"No hay ni una sola decisión en un tribunal de Portugal después del 25 de abril (en referencia a la caída de la dictadura salazarista) que ordene retirar carteles políticos", dijo a periodistas.

El pasado 22 de diciembre, una jueza del Tribunal Civil de Lisboa ordenó a Ventura retirar en un plazo de 24 horas los carteles de su campaña para las elecciones presidenciales del próximo enero en los que aparecía escrito 'Los gitanos tienen que cumplir la ley'. De no hacerlo, el líder político debía pagar 2.500 euros diarios de multa.

La denuncia fue presentada el pasado 10 de noviembre por seis personas ante el tribunal.

En el fallo, la jueza estableció que la frase usada por Ventura "es grave porque fue meditada (no fue pronunciada en el calor de un debate político) y porque fue pensada para causar un específico impacto social en un grupo social particular (un impacto negativo porque discrimina a un grupo étnico)".