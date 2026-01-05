Trinidad y Tobago defiende esfuerzos de EE.UU. "para acabar con el crimen transnacional"

Así se pronunció el representante trinitense ante la ONU, Neil Nadesh Parsan, durante la reunión de urgencia convocada tras el ataque de EE. UU. a Venezuela y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

"Trinidad y Tobago mantiene un firme apoyo a la iniciativa estadounidense para reforzar la seguridad regional y el Estado de Derecho y salvaguardar el bienestar de nuestras sociedades en el continente americano", afirmó Parsan.

El representante de Trinidad y Tobago indicó que su país también se compromete a tener "una relación constructiva y respetuosa con la República Bolivariana de Venezuela y sigue defendiendo que haya relaciones pacíficas con el pueblo venezolano".

"La delegación de Trinidad y Tobago desea resaltar su relación de larga data con Estados Unidos y con Venezuela y estamos listos para colaborar con todas las partes y con todos los socios que comparten la aspiración de un hemisferio más próspero y seguro", concluyó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Trinidad y Tobago, ubicado muy cerca de la costa de Venezuela, ha permitido desde octubre del año pasado ejercicios militares estadounidenses en su territorio y ha dado acceso a sus aeropuertos a los aviones militares de EE. UU.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, aseguró que su país no participó en el operativo estadounidense en Venezuela del pasado 3 de enero.

Ayer, el ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, Sean Sobers, dijo que el país respalda en Venezuela "una transición pacífica, con elecciones libres y justas, y un proceso democrático que respete la voluntad del pueblo venezolano".