Trump dice que EE.UU. no está en guerra con Venezuela

Washington, 5 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes en una entrevista telefónica con NBC News que "no estamos en guerra con Venezuela. Estamos en guerra con la gente que vende drogas; estamos en guerra con la gente que vacía sus prisiones en nuestro país y manda a sus drogadictos y vacía sus manicomios en nuestro país".