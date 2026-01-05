Un muerto y cuatro heridos, dos de ellos graves, en un ataque ruso contra hospital en Kiev

El ataque contra un edificio de cuatro plantas que alberga un centro médico obligó a la evacuación de 25 personas y durante la inspección del lugar se halló el cuerpo sin vida de una persona, según informó el Ministerio del Interior en un primer balance publicado en su cuenta de Telegram, en el que cifró el número de heridos en tres.

"En estos momentos hay cuatro heridos como consecuencia del impacto en un centro médico privado de la capital", actualizó por su parte el alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, quien precisó que dos de ellos se encuentran en estado grave y que un hombre que estaba recibiendo tratamiento perdió la vida en el ataque.

Según el alcalde, de los 26 pacientes que se encontraban en la clínica, 16 fueron trasladados a hospitales públicos de la capital.

"Anoche, el ejército ruso 'derrotó' otro hospital más, en Kiev, con una unidad de hospitalización en funcionamiento. Los pacientes tuvieron que ser evacuados. Hay heridos. Lamentablemente, una persona murió", escribió Zelenski en su cuenta de X.

Aseguró que los ucranianos reconstruirán este hospital, como lo hacen con todo lo que ha sido destruido, dijo.

"Del mismo modo, equipos de reparación, especialistas en energía y todos los servicios esenciales están trabajando en las regiones donde los rusos han causado nuevos daños y nuevos cortes de energía", indicó, al señalar que durante la noche, Rusia lanzó contra territorio ucraniano 165 drones de ataque, un centenar de ellos, de tipo Shahed.

Subrayó que es fundamental que los socios de Ucrania no olviden nunca que "la defensa aérea es necesaria todos los días; la financiación para la producción de drones interceptores es necesaria todos los días; el equipo para el sector energético es necesario todos los días".

"Esta semana, trabajaremos con nuestros socios europeos y estadounidenses para garantizar que Ucrania reciba la ayuda que necesita", señaló.

También el ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, condenó el ataque al hospital al afirmar que "así es el brutal terror de Rusia".

Agregó que el ataque nocturno de Rusia dañó infraestructuras críticas en toda Ucrania y causó cortes de electricidad en medio de temperaturas bajo cero.

"Cada ataque como estos debería recordar a nuestros socios que no puede haber pausas en el apoyo a Ucrania. Mientras seguimos trabajando activamente con Estados Unidos y nuestros socios europeos para lograr la paz, sigue siendo fundamental reforzar Ucrania, en particular su defensa aérea, y aumentar la presión sobre Moscú", instó.