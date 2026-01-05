Un paciente muerto y una treintena de evacuados por un incendio en un hospital francés

El fiscal de Tolón, Raphäel Balland, citado por el periódico Var Matin, señaló que el fallecido es un hombre nacido en 1949 por un fuego que se declaró en la habitación en la que estaba internado.

Los bomberos, por su parte, señalaron que hubo que evacuar a 32 personas, incluidos 19 pacientes conducidos en un primer momento hacia el servicio de maternidad donde quedaron protegidos del humo.

Cuatro de esos pacientes fueron trasladados al hospital militar Saint Anne de Tolón, ciudad muy próxima a Hyères, uno en estado de urgencia absoluta, y otro al hospital de Draguignan.

Sobre las causas del siniestro, el fiscal se limitó a señalar que hay una investigación en marcha. Una fuente citadas por los medios señaló que pudo deberse a un escape de oxígeno.

