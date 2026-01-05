Un terremoto de magnitud 5,1 sacude el noreste de la India sin que se conozcan daños

El terremoto tuvo lugar a las 4:17 horas de este lunes (22:47 de domingo GMT) con epicentro a 50 kilómetros cerca de la localidad de Morigaon, según el Centro Nacional para la Sismología (NCS) de la India.

Los temblores pudieron sentirse en otras zonas del extremo nororiental de la India, así como en los países vecinos de Bután y Bangladés.

Los medios de comunicación de la India no han reportado aún ningún incidente relacionado con el terremoto.

Assam se ubica en una de las zonas de la India más propensas a registrar terremotos, al sur de la cordillera del Himalaya, aunque la mayoría suelen ser de escasa magnitud.

Este estado del noreste indio se encuentra en un lugar de contacto de las placas indoaustraliana y euroasiática.

El pasado 14 de septiembre, un terremoto de magnitud 5,9 afectó a la misma región.

Assam experimentó en 1950 uno de los mayores terremotos registrados en la historia reciente en la India con una magnitud de 8,4 y que provocó la muerte de miles de personas.