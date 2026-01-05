Unión Africana pide evaluar levantamiento de sanciones tras elecciones en Guinea-Conakri

“El presidente de la Comisión, teniendo en cuenta los avances logrados por la República de Guinea desde el inicio de la transición en 2021, insta a la Unión Africana y a la comunidad internacional a evaluar la situación en Guinea y considerar el levantamiento de las sanciones impuestas al país”, indicó la UA en un comunicado.

Según la UA, levantar las sanciones creará “condiciones favorables para la implementación de la hoja de ruta destinada a reconstruir y modernizar el Estado para el bienestar del pueblo guineano”.

“Youssouf, extiende sus más cálidas felicitaciones al presidente electo de la República de Guinea, el General Mamadi Doumbouya, por su elección con el 86,72% de los votos, tras la proclamación de los resultados finales por el Tribunal Supremo el 4 de enero de 2026”, dijo el presidente de la Comisión.

Además, elogió “la madurez del pueblo guineano, que votó de forma pacífica y serena, una postura que demuestra un genuino sentido de pertenencia ciudadana al proceso electoral”.

El documento subraya que tanto Youssouf como la Unión Africana continuarán brindando apoyo a Guinea para el regreso al orden constitucional, la consolidación de la democracia y el fortalecimiento de la paz y la estabilidad.

El Tribunal Supremo de Guinea-Conakri ratificó los resultados que dieron por vencedor a Doumbouya durante las elecciones del 28 de diciembre pasado.

Tras la confirmación de su victoria, el líder militar se dirigió a la nación en un discurso televisado la noche del domingo y afirmó: "Hoy, no hay vencedores ni vencidos, solo hay una Guinea, unida e indivisible".

Estos comicios tenían por objetivo finalizar la transición en el país, que ha estado sumido en una crisis democrática, y el regreso al orden constitucional, marcados por la exclusión de dirigentes opositores.

El proceso electoral se desarrolló luego de que fuera aprobado un referéndum constitucional, en septiembre pasado con el 89 % de los votos, donde se amplió el mandato presidencial de cinco a siete años con una única reelección.

Después del golpe de Estado de septiembre de 2021, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) impuso sanciones económicas y restricciones financieras, aunque fueron levantadas en febrero de 2024, pero mantiene la suspensión de Guinea de sus órganos de decisión.

Por su parte, la Unión Europea ha extendido medidas restrictivas dirigidas a personas específicas vinculadas a violaciones de derechos humanos y represión política, con vigencia prorrogada hasta octubre de 2026, mientras que gobiernos como el Reino Unido y Estados Unidos mantienen sanciones individuales similares.