Venezolanos en Cancún y la Riviera Maya celebran la caída de Nicolás Maduro

Esto, luego de que este sábado Estados Unidos intervino en Venezuela con una operación militar que extrajo a Maduro y su esposa Cilia Flores para que enfrente a la Justicia por al menos cuatro cargos, entre ellos, narcoterrorismo.

Eloy Antonio Martins tenía más de diez días vacacionando en Cancún junto con su esposa y sus dos hijos cuando recibieron llamadas en la madrugada que en un principio los preocupó por lo inusual del horario.

“La situación en Venezuela pues fue tan caótica, la escasez, los problemas, inseguridad y todo eso, pues nos obligó a todos a emigrar”, explicó.

Añadió que su familia vive en Portugal desde hace diez años “por la situación del país”, aunque admite que han regresado a su país natal de vacaciones “cuando hemos estado un poco más estables”.

En entrevista con EFE, Marilyn Torres Leal, Presidenta del Consejo Internacional Sumando Venezuela, A. C. (Cisvac), señaló que en todo el estado radican alrededor de 18.000 venezolanos, quienes emigraron buscando mejores condiciones de vida.

“Este hombre dictador, matón de todo, ya por lo menos fue apresado. Eso por lo menos para nosotros es un primer paso y eso es lo que estamos celebrando. Nadie nos va a quitar lo bailado”, celebró.

Este domingo, además, se registraron movilizaciones simultáneas en la capital mexicana y otros estados con posturas encontradas sobre la operación estadounidense: unos grupos rechazaron la intervención y otros la celebraron.

En paralelo a las movilizaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que una intervención de Estados Unidos en México “no es una opción”, al tiempo que ha defendido la política exterior de no intervención, en la defensa de la Doctrina Estrada y en privilegiar una solución pacífica y multilateral para la crisis, luego de insistir en su llamado a Naciones Unidas y organismos internacionales a actuar.

En el mismo tono, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, España y México emitieron este mismo día un pronunciamiento conjunto para rechazar la operación militar en Venezuela y advertir que sienta un precedente de alto riesgo para la paz regional.