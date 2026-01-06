Aerolínea abre ruta para evacuar turistas varados en isla yemení, entre ellos 20 españoles

La aerolínea nacional de Yemen señaló en un comunicado que el primer vuelo está previsto para mañana miércoles y se utilizará principalmente para evacuar a los turistas extranjeros que no han podido salir de Socotra debido a las "interrupciones operativas" relacionadas con los nuevos enfrentamientos en el este de Yemen.

Los vuelos se suspendieron debido a estos choques en la parte continental del país entre las fuerzas leales al Gobierno del Yemen, respaldado por Arabia Saudí y reconocido internacionalmente, y los separatistas apoyados por los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La violencia provocó que al menos 600 turistas extranjeros quedaran atrapados en Socotra desde que el último vuelo comercial abandonara la isla el 22 de diciembre, según detalló a EFE el vicegobernador del archipiélago de Socotra para Asuntos Turísticos y Culturales, Yahya Saleh Afrar.

Asimismo, indicó que entre los visitantes varados hay ciudadanos de España, Brasil, Italia, Rusia, Polonia, Estados Unidos y China.

No obstante, Afrar indicó que su situación es estable y que la isla sigue siendo "segura", y que las empresas turísticas locales continúan prestándoles apoyo.

Tras los vuelos de evacuación iniciales, la aerolínea yemení tiene previsto introducir vuelos semanales regulares entre Yeda y Socotra, lo que significa que ya no habrá vuelos vía Abu Dabi, que era la ruta más habitual para llegar a la isla.

Añadió en el comunicado que se espera que la nueva ruta impulse el turismo y contribuya a preservar el estatus de Socotra como destino turístico mundial.

La medida forma parte de la estrategia más amplia de Yemenia para "fortalecer la conectividad aérea con destinos regionales clave" con el objetivo de facilitar el movimiento de pasajeros y apoyar la economía local.

Socotra, un archipiélago del océano Índico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y conocido por su singular biodiversidad, se ha mantenido prácticamente al margen de la violencia del prolongado conflicto del Yemen.

Sin embargo, la reanudación de los combates en el continente en los últimos días ha interrumpido los viajes aéreos a la isla.

Desde 2020, Socotra está controlada por el Consejo de Transición Sureño (CTS), el grupo separatista respaldado por EAU, que se ha enfrentado contra el Gobierno yemení desde el pasado diciembre y ha tomado dos provincias en el Yemen, aunque ya se ha retirado de ellas.

Antes, en Socotra estaban estacionadas fuerzas emiratíes como parte de la coalición militar liderada por Riad que interviene en el Yemen desde 2015, pero dejaron el archipiélago en el marco de su retirada completa y "voluntaria" del país, tras un ultimátum del Gobierno yemení y Arabia Saudí.