Al menos 27 manifestantes muertos en diez días de protestas en Irán, afirma ONG

Berlín, 6 ene (EFE).- Al menos 27 personas, cinco de ellas menores, han muerto en Irán y varios cientos han resultado heridas por la actuación de las fuerzas de seguridad desde el comienzo de las protestas antigubernamentales, hace diez días, afirmó este martes la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.