Al menos 5 muertos y 3 hospitalizados tras consumir alcohol ilegal en Sri Lanka

La Unidad de Medios de la Policía de Sri Lanka especificó que los cadáveres de dos personas fueron hallados cerca de una taberna donde se consumía el alcohol ilegal, en la localidad de costera de Wennappuwa, en la provincia del Noroeste.

Otra de las víctimas murió en una casa cercana al local.

Los otros dos fallecidos murieron en el hospital, donde tres personas están siendo tratadas.

"La Policía ha arrestado a una mujer de 70 años conectada con el caso", dijo el portavoz policial, que agregó que se están realizando más investigaciones para determinar si más personas estuvieron involucradas en el caso de la distribución del alcohol.

Asia tiene el índice más alto del mundo en envenenamientos por metanol, con Indondesia, la India y Vietnam a la cabeza, según la organización Médicos Sin Fronteras (MSF).

Habitualmente, las intoxicaciones se producen cuando se adultera alcohol con metanol.

Los síntomas iniciales de intoxicación por esta sustancia son somnolencia e inestabilidad, y posteriormente pueden escalar a mareos, cefalea y dolor abdominal, además de convulsiones, paro cardiorrespiratorio y hasta la muerte.

El metanol, conocido también alcohol de madera, es un alcohol incoloro con olor suave, comúnmente utilizado como solvente, combustible o anticongelante en la industria química y no es apto para el consumo humano.

En febrero de 2025, dos turistas, de Reino Unido y Alemania, murieron tras enfermar repentinamente mientras se encontraban alojados en un albergue de Colombo.

En 2024, el último año del que se tienen registros completos, Sri Lanka recibió más de dos millones de turistas.

Según las estadísticas de la Autoridad de Desarrollo Turístico de Sri Lanka, el Reino Unido fue el tercer país que más turistas envió a la isla ese año, por detrás de la India y de Rusia.