Al menos cuatro muertos en nuevos enfrentamientos entre el Ejército y kurdosirios en Alepo

"En una nueva violación de los acuerdos firmados con el Gobierno sirio, las FSD atacaron la zona cercana en el cruce de Shihan, lo que provocó la muerte de un miembro del Ministerio de Defensa y heridas a otros tres", señaló en un comunicado el Gobierno de la provincia de Alepo.

En respuesta, el Ejército "está atacando los sitios de lanzamiento de drones pertenecientes a las FSD" en el barrio de mayoría kurda de Sheij Maqsoud, indicó la agencia oficial de noticias siria SANA.

Según SANA, otros tres civiles, de los que dos son mujeres, fallecieron en un bombardeo que atribuyó a las FSD contra edificios residenciales en el barrio de Al Midan.

Las FSD, por su parte, denunciaron en sus canales oficiales que "un proyectil disparado por facciones afiliadas al Gobierno de Damasco, dirigido al barrio Sheij Maqsoud, se desvió de su curso y cayó en el barrio adyacente de Al Midan".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Este bombardeo indiscriminado constituye un ataque directo contra zonas residenciales y representa una grave amenaza para la vida de los civiles", indicaron y aseguraron que este "comportamiento hostil refleja un total desprecio por el derecho internacional humanitario".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, la alianza indicó que una mujer, de 41 años, murió por el bombardeo, aunque no queda claro si está dentro del cómputo ofrecido por SANA.

El Gobierno de Alepo instó a los vecinos "a mantenerse alejados de las líneas del frente y a dispersar las concentraciones en las zonas cercanas a los barrios de Ashrafieh y Sheij Maqsoud hasta que la zona esté completamente asegurada".

Estos choques no son nuevos en estos barrios, que han sufrido varios enfrentamientos entre fuerzas de seguridad siria y los kurdosirios, la última a finales de diciembre, que se saldó con cuatro muertos.

Asimismo, los nuevos choques se producen dos días después de que el jefe de las FSD, Mazlum Abdi, se reuniera en Damasco con funcionarios del Gobierno sirio en el marco de las negociaciones de integración en el Ejército nacional, algo que ya debería haberse completado.

Sin embargo, la reunión acabó sin resultados y con el emplazamiento a seguir reuniéndose.

Damasco y los kurdosirios firmaron el 10 de marzo un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria tras el derrocamiento, hace más de un año, de Bachar al Asad, pero el proceso sufrió varios reveses.