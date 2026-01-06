Boric critica a líderes que se "muestran serviles" a Trump: "Solo se humillan"

"Trump (y su Administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana", apuntó Boric a través de su cuenta en X, replicando un comentario de la agencia federal estadounidense en el que subrayan: "Este es NUESTRO hemisferio, y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad sea amenazada".

Boric manifestó el pasado sábado su "enérgica condena" a la intervención de Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro y su esposa Cecilia Flores tras una operación militar ordenada por Trump en Caracas, y calificó el anuncio de que un "Estado extranjero ejerza un control directo sobre el territorio venezolano" como un "precedente extremadamente peligroso".

El mandatario chileno, que en sus cuatro años de Administración ha sido uno de los líderes más críticos con Maduro, suscribió en la misma línea una declaración conjunta publicada el pasado domingo con los Gobiernos de España, Brasil, Colombia, México y Uruguay, en la que rechazan "las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela".

Los seis países firmantes subrayaron que América Latina y el Caribe es una zona de paz que está "construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención" e hicieron "un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional".

Por su parte, el jefe de Estado chileno ha insistido en su llamado a Naciones Unidas para asumir "un rol activo" en la crisis y en el monitoreo permanente de las fronteras chilenas "ante posibles aumentos de flujos migratorios" desde el país caribeño hacia el sur.